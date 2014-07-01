США стали чаще отказывать в визах гражданам России...

Дата публикации: Вчера, 16:16

Госдепартамент США отчитался об отказах в туристических визах категории B1/B2 за 2017 фискальный год, то есть с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Согласно опубликованным данным, доля отказов российским гражданам составила 11,61%, годом ранее этот показатель составлял 9,29%.

Согласно данным американского внешнеполитического ведомства, за последние десять лет больше отказов было только в 2007 году: тогда сотрудники Госдепа отказали 12,4% граждан России, обращавшихся за туристическими визами. Меньше всего отказов россияне получали в 2008 (7,5%), 2009 (4,9%) и 2014 (7,8%) годах.

В 2017 фискальном году минимальный показатель отказов (0%) в американских туристических визах был зарегистрирован для граждан Андорры, Лихтенштейна, Монако и Сан-Марино, а максимальный (100%) - для жителей Западной Сахары и Федеративных Штатов Микронезии.

Кроме того, в этом году Госдепартамент США реже всего отказывал в туристических визах гражданам Кипра (1,69%), Омана (3,46%), Мальты (4,81%), Израиля (4,88%), ОАЭ (5,8%), Тайваня (5,42%) и Швейцарии (5,89%).

Ранее СМИ писали о том, что в сентябре количество неиммиграционных виз, которые США выдали гражданам РФ, сократилось по сравнению с августом более чем вдвое. Если в сентябре россияне получили 7,1 тысячи неиммиграционных виз, то месяцем ранее было выдано 14,9 тысячи виз.

Посольство США в РФ 21 августа сообщило о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам с 23 августа. С 1 сентября визы можно получать только через посольство США в Москве. Отмечалось, что это решение связано с сокращением численности сотрудников американской дипмиссии в России.

Однако в МИД РФ впоследствии объяснили решение о приостановке выдачи немиграционных виз россиянам неэффективностью сотрудников американской дипмиссии и попыткой "вызвать недовольство российских граждан" возникшими сложностями в работе своих дипучреждений.

В свою очередь, тогдашний посол США в РФ Джон Теффт выразил недовольствотем, что в России ситуацию с визами пытаются представить как циничную попытку со стороны Вашингтона наказать таким образом россиян. Дипломат подчеркивал, что это решение вызвано действиями российского правительства.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что сокращение числа дипмиссии США в РФ было "предложением", а не требованием. Формально в заявлении российского дипведомства действительно лишь предлагалось американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников в России в соответствие с числом российских дипломатов в США.

МИД РФ 28 июля сообщил о решении сократить численность американской дипмиссии до 455 человек в качестве ответа на новые американские санкции против России еще до их окончательного принятия. 30 июля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. Кроме того, российский МИД потребовал от посольства США в РФ с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.



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