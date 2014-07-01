Минобороны РФ обвинило США в прямой поддержке ИГ, опубликовав в качестве доказательства скриншот из мобильной игры

Дата публикации: Сегодня, 15:29

Минобороны РФ выступило с очередными обвинениями в адрес западной коалиции во главе с США, воюющей в Сирии против боевиков террористической группировки "Исламское государство". В ведомстве заявили, что получили "факты поддержки" коалицией ИГИЛ*.

В качестве доказательства военные обнародовали фотокадры, сделанные, по их словам, во время операции по освобождению сирийского города Абу-Кемаль. Позднее сообщения со снимками были удалены.

На фотоснимках, сделанных, по данным ведомства, 9 ноября текущего года "российскими беспилотными аппаратами, зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ*" спасаются бегством от ударов российской авиации и правительственных войск, уходя "многокилометровыми колоннами" из Абу-Кемаля в направлении сирийско-иракской границы. При этом американцы якобы отказались их добивать.

Более того, для безопасного отступления боевиков авиация коалиции "пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам Воздушно-космических сил России".

"С этой целью ударные самолеты "коалиции" входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Абу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС", - утверждается в сообщении Минобороны РФ.

При этом отмечается, что запрет на полеты в данной зоне самолетов возглавляемой США коалиции ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе "Эль-Удейд" в Катаре.

К обвинениям Минобороны РФ в адрес западной коалиции присоединился и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что ситуация в Абу-Кемале - отнюдь не единичный случай потворства США террористам в Сирии, передает "Интерфакс".

"Насчет Абу-Кемаля. Это не единственный случай, когда США щадят террористов", - сказал Лавров во вторник на брифинге. Он напомнил, что ранее, "при взятии Ракки, Мосула, в Ираке были открыты фигуральные ворота для игиловцев*". "Много вопросов к США и в отношении того, что является их целями в Сирии", - добавил министр.

Минобороны удалило снимки после разоблачения

Обвинения Минобороны РФ также прокомментировали представители независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Они заявили, что некоторые кадры, опубликованные российскими военными, являются скриншотом из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".

Еще несколько изображений, по данным CIT, оказались кадрами из видео Минобороны Ирака, снятого во время удара иракских ВВС по террористам ИГ* под Эль-Фаллуджей в июне 2016 года.

Вскоре после разоблачения CIT Минобороны отредактировало публикации в соцсетях, удалив некоторые из них вместе с фотографиями, которые ведомство называло "неоспоримым подтверждением" виновности коалиции. При этом в целом от своих обвинений министерство, очевидно, не отказалось. Публикация с обвинениями в адрес западных сил до сих пор доступна на странице Минобороны в Facebook.

Комментируя конфуз российского военного ведомства, пользователи напомнили про другой скандал, который разразился после выхода документального фильма о Путине, снятого американским режиссером Оливером Стоуном. В картине под названием "Интервью с Путиным", как оказалось, демонстрировались кадры, снятые военными США в 2013 году в Афганистане. При этом сам Путин заверил режиссера, что на видео показаны действия Военно-космических сил (ВКС) России против террористов в Сирии.

В Кремле эту информацию опровергли. Но журналисты позже все же выяснили, что источником прокола президента мог быть Генштаб РФ, одно из управлений которого подготовило видеоматериал для главы государства.

Что касается обвинений Минобороны РФ в адрес западной коалиции, то они звучат регулярно. Недавно российское ведомство уже заявляло об "особом характере отношений" между войсками коалиции и террористами. Так, в сентябре оно публиковало фото с американской военной техникой, расположенной, как утверждалось, севернее сирийского города Дейр-эз-Зор - в районах, где прежде дислоцировались боевики "Исламского государства".

Российские военные обращали внимание на то, что никаких признаков наступательной операции вокруг опорных пунктов нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что попытки США помешать борьбе с боевиками в Сирии не останутся без ответа.

Справедливости ради, стоит отметить, что российские военные - не единственные, кого уличили в чрезмерной любви к играм. В январе этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла журналистов телеканала CNN, использовавших в новостях скриншот из игры Fallout 4. "Я так понимаю, в CNN создали отдел по киберюмору, чтобы новости были актуальным и смешными одновременно", - написала Захарова тогда на своей странице в Facebook. При этом позднее представитель российского МИДа сама стала жертвой фейковых новостей. Во время участия в передаче на российском телевидении она рассказала про прием Осамы бен Ладена в Белом доме, которого никогда не было.

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