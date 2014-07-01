Испания обвинила Россию в дестабилизации ситуации во время каталонского кризиса

В миреИспания обвинила Россию в дестабилизации ситуации во время каталонского кризиса
В Испании подозревали, что "дезинформация и манипуляции" во время кризиса в Каталонии исходят из России. Об этом стало известно накануне на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС, сообщает во вторник, 14 ноября, The Local.
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис напомнил, что "эти ситуации с дезинформацией и манипуляцией" возникли не только в Каталонии, но и в других странах, имея в виду обвинения во влиянии России на выборах президента США Дональда Трампа и на кампанию перед Brexit.
- Мэй предупредила Россию о тщетности попыток подорвать международный порядок
Дастис предостерег европейских коллег об этих попытках дестабилизации в Испании. Встреча закончилась призывом усерднее выполнять эту задачу. Ожидается, что министры ЕС увеличат ресурсы для противодействия российским дезинформационным кампаниям.
Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сказала, что сообщения в соцсетях, разжигавшие каталанский кризис, поступали с территории России, но связь с правительством еще не доказана.
Она сказала, что известно о существовании организаций, которые "пытаются вмешиваться в национальную политику". "Мы обязаны открыто заявить, что общественное мнение знает об этом и борется с ним", - подчеркнула министр.
О российском воздействии говорили министр обороны Испании и представитель правительства Иньиго Мендес де Виго после очередного заседания кабинета министров 10 ноября.
Испанские СМИ нашли связи каталонской олигархии с российской
Испанские СМИ обсуждают тему российской пропаганды в контексте Каталонии. Обзор важнейших публикаций подготовил сайт InoPressa.
Эпизод с российским вмешательством в каталонский кризис усилил у европейцев обеспокоенность манипуляциями общественным мнением. Газета El Pais отмечает, что ни Дастис, ни его европейские коллеги не сказали ничего конкретного о дополнительных ресурсах, которые хотят предоставить для борьбы.
Отдел с крайне скудными ресурсами (в нем 14 человек) управляет из Брюсселя стараниями разоблачить все попытки манипуляций, исходящие с орбиты Кремля, пишет газета. Речь идет об East Stratcom Task Force - Оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям ЕС. "В дипломатической службе ЕС есть другая группа из четырех человек, которая пытается противостоять пропаганде "Исламского государства", и третья группа из двух человек, которые пропагандируют взгляды Европы на Западных Балканах.
То же издание опубликовало статью испанского писателя Феликса де Асуа, который десять назад дружил с миллионером, каталонским сепаратистом и со слов которого знал, что "часть каталонской олигархии состоит в идеальном союзе с российскими и китайскими олигархами, как Трамп и его люди, и в этом сообществе их никто не контролирует".
"С момента, когда каталонский кризис вступил в самую критическую фазу, интерес российских СМИ к нему стал огромным", - отмечает ABC и объясняет это тем, что "Москва поощряла сепаратизм в Приднестровье (Молдавия), Абхазии и Южной Осетии (Грузия), Донецке и Луганске (восток Украины), а также в Крыму - на территории, которую она в итоге аннексировала".
Каталония, по мнению официальной российской прессы, - очевидный случай "массовой жажды свободы", имеющей "исторические корни", - говорится в статье.
Прокремлевские СМИ RT и Sputnik обвинили в оказании дестабилизирующего влияния во время каталонского кризиса
Среди российских СМИ испанские выделили своей тягой к поддержке сепаратистов международный канал Russia Today (RT), вещающий, в том числе, на испанском языке, и информагентство Sputnik, у которого тоже есть испаноязычная редакция.
"В обоих СМИ информация раскалилась докрасна 1 октября - в день незаконного референдума: они изображали этот плебисцит как нормальное и демократичное явление, которому препятствовала, "работая дубинками", "карательная" полиция", - пишет ABC.
В инфографике, опубликованной на сайте RT в октябре, "были собраны мнения депутатов на индивидуальном уровне или экспертов (но никогда - мнения правительств) и в результате нарисована картина, согласно которой около дюжины стран ЕС, в том числе Бельгия, Великобритания, Ирландия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария и даже Словения, якобы восхваляли отделение Каталонии".
Автор также упоминает о статье "Крайне авторитарная и антидемократическая страна", которая появилась на сайте RT. "В ней цитируются различные источники, в основном британские СМИ и эксперты, которые считают Испанию чуть ли не "фашистским государством" из-за ареста "политзаключенных", - пишет газета.
Тем не менее официально в Кремле и в российском правительстве высказываются в поддержку территориальной целостности Испании, а российский посол в Мадриде Юрий Корчагин раскритиковал публикации испанских СМИ о "российском вмешательстве" и влиянии RT и Sputnik, назвав их "ошибочными и опасными".
В конце октября социальная сеть Twitter запретила телеканалу RT (Russia Today) и информационному агентству Sputnik, считающимся на Западе рупорами кремлевской пропаганды, публиковать в своих аккаунтах любые рекламные объявления.
Минюст США подтвердил регистрацию американского филиала RT в качестве иностранного агента. 1 октября главред телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян заявила о вероятном прекращении работы американских СМИ в России в том случае, если ее телеканал будет вынужден отказаться от вещания в США из-за давления властей.
В ответ на это в Госдуме предложили признавать СМИ "иноагентами" из-за "вмешательства в избирательный процесс", под этот закон попадет ряд зарубежных СМИ, в том числе радио "Свобода", немецкую Deutsche Welle, CNN и "Голос Америки".
Поворчим немного
Вандалы в супермаркете...
Нарвский супермаркет, час пик. Стою в довольно длинной очереди в кассу. ...
Дежурный по городу
Задай вопрос руководителю отдела культуры...
20 ноября встречу с прессой проведет Виктория Лутус....
В мире
Минобороны РФ обвинило США в прямой поддержке ИГ,...
Минобороны РФ выступило с очередными обвинениями в адрес западной коалиции во главе с США...
Испания обвинила Россию в дестабилизации ситуации во время...
В Испании подозревали, что "дезинформация и манипуляции" во время кризиса в Каталонии...
Есть анекдот!
Приходят к мужику в гости приятели...
Приходят к мужику в гости приятели. По дому сломя голову носится кот....
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина
3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Покупаем подержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Дрова колотые и сложенные"
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Наполнитель/подстилка для кошек
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Берёзовые веники
Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.
Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома
Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Наши конкурсы
Мы объявляем новый конкурс!...
Мы объявляем новый конкурс: “Нарва — осени столица». ...
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель сразу двух музеев...
Заведующая отделом Таллиннского городского музея «Дом-музей Петра I и Таллиннский...
Аварийное отключение электричества: кто виноват и что...
В октябре, в городе Нарва, было несколько отключений электричества....
Руководители Нарвской больницы: «дайте нам правильный...
C ответами на вопросы выступили Олев Силланд и Пилле Летюка. ...