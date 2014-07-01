Испания обвинила Россию в дестабилизации ситуации во время каталонского кризиса

Дата публикации: Сегодня, 15:05

В Испании подозревали, что "дезинформация и манипуляции" во время кризиса в Каталонии исходят из России. Об этом стало известно накануне на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС, сообщает во вторник, 14 ноября, The Local.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис напомнил, что "эти ситуации с дезинформацией и манипуляцией" возникли не только в Каталонии, но и в других странах, имея в виду обвинения во влиянии России на выборах президента США Дональда Трампа и на кампанию перед Brexit.

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Дастис предостерег европейских коллег об этих попытках дестабилизации в Испании. Встреча закончилась призывом усерднее выполнять эту задачу. Ожидается, что министры ЕС увеличат ресурсы для противодействия российским дезинформационным кампаниям.

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сказала, что сообщения в соцсетях, разжигавшие каталанский кризис, поступали с территории России, но связь с правительством еще не доказана.

Она сказала, что известно о существовании организаций, которые "пытаются вмешиваться в национальную политику". "Мы обязаны открыто заявить, что общественное мнение знает об этом и борется с ним", - подчеркнула министр.

О российском воздействии говорили министр обороны Испании и представитель правительства Иньиго Мендес де Виго после очередного заседания кабинета министров 10 ноября.

Испанские СМИ нашли связи каталонской олигархии с российской

Испанские СМИ обсуждают тему российской пропаганды в контексте Каталонии. Обзор важнейших публикаций подготовил сайт InoPressa.

Эпизод с российским вмешательством в каталонский кризис усилил у европейцев обеспокоенность манипуляциями общественным мнением. Газета El Pais отмечает, что ни Дастис, ни его европейские коллеги не сказали ничего конкретного о дополнительных ресурсах, которые хотят предоставить для борьбы.

Отдел с крайне скудными ресурсами (в нем 14 человек) управляет из Брюсселя стараниями разоблачить все попытки манипуляций, исходящие с орбиты Кремля, пишет газета. Речь идет об East Stratcom Task Force - Оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям ЕС. "В дипломатической службе ЕС есть другая группа из четырех человек, которая пытается противостоять пропаганде "Исламского государства", и третья группа из двух человек, которые пропагандируют взгляды Европы на Западных Балканах.

То же издание опубликовало статью испанского писателя Феликса де Асуа, который десять назад дружил с миллионером, каталонским сепаратистом и со слов которого знал, что "часть каталонской олигархии состоит в идеальном союзе с российскими и китайскими олигархами, как Трамп и его люди, и в этом сообществе их никто не контролирует".

"С момента, когда каталонский кризис вступил в самую критическую фазу, интерес российских СМИ к нему стал огромным", - отмечает ABC и объясняет это тем, что "Москва поощряла сепаратизм в Приднестровье (Молдавия), Абхазии и Южной Осетии (Грузия), Донецке и Луганске (восток Украины), а также в Крыму - на территории, которую она в итоге аннексировала".

Каталония, по мнению официальной российской прессы, - очевидный случай "массовой жажды свободы", имеющей "исторические корни", - говорится в статье.

Прокремлевские СМИ RT и Sputnik обвинили в оказании дестабилизирующего влияния во время каталонского кризиса

Среди российских СМИ испанские выделили своей тягой к поддержке сепаратистов международный канал Russia Today (RT), вещающий, в том числе, на испанском языке, и информагентство Sputnik, у которого тоже есть испаноязычная редакция.

"В обоих СМИ информация раскалилась докрасна 1 октября - в день незаконного референдума: они изображали этот плебисцит как нормальное и демократичное явление, которому препятствовала, "работая дубинками", "карательная" полиция", - пишет ABC.

В инфографике, опубликованной на сайте RT в октябре, "были собраны мнения депутатов на индивидуальном уровне или экспертов (но никогда - мнения правительств) и в результате нарисована картина, согласно которой около дюжины стран ЕС, в том числе Бельгия, Великобритания, Ирландия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария и даже Словения, якобы восхваляли отделение Каталонии".

Автор также упоминает о статье "Крайне авторитарная и антидемократическая страна", которая появилась на сайте RT. "В ней цитируются различные источники, в основном британские СМИ и эксперты, которые считают Испанию чуть ли не "фашистским государством" из-за ареста "политзаключенных", - пишет газета.

Тем не менее официально в Кремле и в российском правительстве высказываются в поддержку территориальной целостности Испании, а российский посол в Мадриде Юрий Корчагин раскритиковал публикации испанских СМИ о "российском вмешательстве" и влиянии RT и Sputnik, назвав их "ошибочными и опасными".

В конце октября социальная сеть Twitter запретила телеканалу RT (Russia Today) и информационному агентству Sputnik, считающимся на Западе рупорами кремлевской пропаганды, публиковать в своих аккаунтах любые рекламные объявления.

Минюст США подтвердил регистрацию американского филиала RT в качестве иностранного агента. 1 октября главред телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян заявила о вероятном прекращении работы американских СМИ в России в том случае, если ее телеканал будет вынужден отказаться от вещания в США из-за давления властей.

В ответ на это в Госдуме предложили признавать СМИ "иноагентами" из-за "вмешательства в избирательный процесс", под этот закон попадет ряд зарубежных СМИ, в том числе радио "Свобода", немецкую Deutsche Welle, CNN и "Голос Америки".

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