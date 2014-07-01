В Австралии разразился скандал с книгой о незаметном китайском вторжении: побоялись иска от Пекина

Дата публикации: Сегодня, 15:23

Одно из крупнейших в Австралии независимых издательств Allen & Unwin решило отложить публикацию книги известного философа Клайва Гамильтона о якобы широком внедрении агентов влияния китайского правительства в австралийские учреждения, сообщает агентство Reuters.

Как говорится в заявлении базирующегося в Сиднее издательства, выход книги отложен из-за правовых проблем, которые могут возникнуть в связи с возможной подачей Пекином иска в суд и предполагаемым предъявлением претензий из-за неправомерности обвинений, высказанных автором книги. В издательстве проведут широкие юридические консультации по этому поводу, чтобы понять, что может грозить организации в случае публикации.

Между тем автор книги Клайв Гамильтон не планировал, что выпуск будет задержан, и потребовал объяснений. Главный исполнительный директор издательства Роберт Горман на прошлой неделе отправил философу письмо, в котором объяснил причину задержки. По словам Гормана, в издательстве решили, что до запланированной на апрель следующего года публикации книги они не успеют предусмотреть все возможные потенциальные угрозы от подачи судебного иска.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила в понедельник о том, что ей неизвестно о соглашениях между автором и издателем. Однако, по словам политика, она была бы обеспокоена, если бы имели место попытки задушить свободу слова в Австралии, особенно по указанию иностранного правительства.

Летом австралийские СМИ сообщили, что Китай проводит организованную кампанию по "проникновению" в австралийские политические институты для продвижения китайских интересов. В МИД КНР назвали такие обвинения "совершенно необоснованными и безответственными".

Генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис подтвердил, что существует "угроза политического вмешательства со стороны иностранных спецслужб" в деятельность австралийских властей. По его словам, правительство планирует ужесточить законы о шпионаже и иностранном вмешательстве.

Клайв Гамильтон рассказал, что его книга стала первой попыткой подробного освещения проводимой Пекином программы оказания влияния на Австралию. В книге рассказывается о случаях проникновения представителей китайских властей в австралийские политические партии, университеты и организации в сфере культуры.

64-летний философ Клайв Гамильтон является профессором австралийского Университета Чарльза Стерта. Известен своими многочисленными статьями и выступлениями по разным вопросам государственной политики.

Между тем это не первый случай внимательного и осторожного отношения австралийцев к претензиям со стороны китайцев и готовности идти им навстречу. Так, в августе территориальный спор между КНР и Индией вызвал скандал в Сиднейском университете. Преподаватель IT вынужден был извиняться перед китайскими студентами за то, что использовал версию карты, в которой спорная территория плато в Гималаях была отнесена к Индии.

В сентябре прошлого года в австралийском Сиднее отменили концерт в память о китайском политическом деятеле Мао Цзэдуне из соображений безопасности. Власти вынуждены были прислушаться к предупреждениям со стороны местной китайской диаспоры о том, что из-за спорного отношения в обществе к Мао могут вспыхнуть протесты и беспорядки.

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