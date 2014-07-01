В Саранске обрушились лестничные пролеты в новостройке, погибли люди

Дата публикации: Сегодня, 14:59

В Саранске обрушились лестничные пролеты между первым и шестым этажами в новостройке рядом с домом N16 А по ул. Фурманова, сообщает местная газета "Столица-С". Несколько человек оказались под завалами.

Информацию о находящихся под завалами людях подтвердили в МЧС РИА "Новости". "Интерфаксу" в региональном главке информацию о погибшем не подтвердили. Агентству сообщили, что тяжелые травмы при обрушении получили пять человек. По словам собеседника агентства, сообщение об инциденте поступило в 14:08 мск.

"Пять человек пострадали, двоих вытащили из-под завалов", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном ГУ МЧС. Там же сказали, что, по предварительным данным, погибли два человека. Еще один находится под завалами.

Отметим, что сначала сообщалось об одном погибшем строителе, и что его коллега в тяжелом состоянии госпитализирован. Затем в региональном МЧС уточнили, что погибли двое.

Издание "Новости Мордовии" пишет, что, по предварительной информации, "в результате обрушения погибли несколько человек".

По данным "Столицы-С", объект строила компания "СМУ-1", которая ассоциируется с бывшим депутатом Госсобрания Мордовии Владимиром Егоровым, 63-летним уроженцем инсарского села Новые Верхиссы. Он редко бывает в столице Мордовии, сейчас фирмой руководит Владимир Полибин, который выкупил ее у Егорова.

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