ВИДЕО. На Германию обрушился ураган...

Дата публикации: Вчера, 20:22

На Германию обрушился мощный ураган "Герварт", который остановил движение поездов практически по всей стране и заставил перекрыть автодороги на севере и востоке.

Об этом пишет Bild.

Очевидцы непогоды публикуют в YouTube ужасающие видео.

Ураган обрушился на страну ночью, 29 октября. С четырех до пяти утра ветер был настолько сильным, что повалил на землю деревья в Бранденбурге и Берлине, а это привело к блокированию главных автотрасс.

В Гамбурге и Берлине объявлено чрезвычайное положение из-за непогоды. Улицы городов оказались попросту затоплены и по ним с трудом передвигаются автомобили.

Также синоптики предупреждают о сильной непогоде жителей Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, восточных районах Баварии и горных местностей.

На данный момент известно, что несколько человек получили травмы из-за урагана.

Источник: Bild