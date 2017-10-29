+ВИДЕО. У берегов Швеции спасли россиянина...

Дата публикации: 29-10-2017, 12:50

Как сообщает портал rus.err.ee , в Балтийском море у берегов Швеции, 27 октября , был спасен гражданин России, который плыл один на лодке и потерпел крушение. Спасатели заметили его на крохотном острове, где он выложил мхом слово "Help" ("Помогите").

Мужчина провел на острове два дня. В российском представительстве в Швеции информацию о спасении гражданина РФ пока не прокомментировали, передает meduza.io.

Мужчину доставили в больницу; информации о какой-либо угрозе его здоровью нет.

Как сообщает SVT, 23 октября гражданин России отправился на лодке из Стокгольма в Испанию. Через два дня перестал выходить на связь с родственниками, после чего они обратились к шведским властям; началась поисковая операция.

Утром 27 октября спасатели нашли в море вещи с его лодки. Как говорят в береговой охране, это свидетельствовало о крушении лодки и означало, что "шансы найти человека живым были небольшими", однако через несколько часов мужчину заметили на острове с вертолета.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

Источник rus.err.ee.