Elron повысил в поездах качество Wi-Fi

Дата публикации: Сегодня, 09:21

В нынешнем году Elron заменил во всех поездах базовые станции Wi-Fi и обеспечил в каждом поезде подключение к сетям передачи данных всех трех эстонских операторов мобильной связи. В результате развития сети входящая скорость wifi в обычном классе поездов Elron возросла до 2 Мбит/с и исходящая скорость до 600 Кбит/с. В первом классе ограничений на входящую скорость интернета нет, и исходящая скорость достигает 1 Мбит/с.

«Интерес к бесплатному Wi-Fi среди пассажиров поездов большой. По статистике нынешнего года в часы пик подключением к Wi-Fi в день пользуется в среднем 8000 пассажиров, а по пятницам и воскресеньям в часы пик количество пользователей Wi-Fi превышает даже 10 000. Мы хотим обеспечивать пассажирам хороший и бесперебойный доступ в Интернет и во имя этого мы делаем дополнительные инвестиции – по сути, мы заменили почти все наше Wi- Fi-оборудование»,- сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

«Каждый поезд снабжен доступами к сетям передачи данных все операторов мобильной связи Эстонии. Для обеспечения наилучшего WiFi-подключения параллельно используется подключение к Интернету всех операторов, и весь Интернет трафик делится между ними динамически. Это значит, что если зона покрытия одного оператора слаба, то пропорционально используется больше подключений других операторов с более сильным сигналом»,- сказала Адамберг.

«Мы установили и дополнительные антенны – если ранее нами использовалась одна антенна на целый поезд, то теперь в каждом поезде установлены модемы с антеннами всех трех операторов мобильной связи. Дополнительные приемники значительно улучшают доступность услуги по передаче данных и, прежде всего, в районах со слабой зоной покрытия».

Кроме того Elron заменил во всех поездах базовые станции Wi-Fi. Теперь в каждом вагоне имеется своя базовая станция, которая подключена в поезде к центральному роутеру мобильной сети передачи данных.

Eesti Liinirongid AS это работающее под торговым знаком Elron и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов быструю, удобную и экологичную услугу общественного транспорта на всех железнодорожных линиях Эстонии.

BNS