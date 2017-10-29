Дата публикации: 29-10-2017, 13:33

На прошлой неделе Языковая инспекция проверила владение эстонским языком у работников нескольких эстонских учреждений и предприятий и отправила около двадцати человек на экзамен, пишет Postimees.

После поступивших жалоб проверили знание эстонского у работников заправки Olerex в Ыйсмяэ. Троим из них сделали предписание сдать экзамен по эстонскому языку, сообщила Языковая инспекция.

В Нарвском бюро Ида-Вируского отделения Кассы страхования от безработицы предписание сдать экзамен по эстонскому и одновременно предупреждение о штрафе сделали пяти работникам. Один из них выполнил предписание.

В Ида-Вируской центральной больнице знание языка проверили у восьми работников. Шести из них сделали предписание сдать экзамен по эстонскому языку. Кроме того, работников проинформировали о том, что в случае невыполнения предписания у чиновников Языковой инспекции есть право потребовать штраф. Один медработник должен усовершенствовать свое владение эстонским языком. Языковая проверка в медицинском учреждении продолжается.

В Таллинне в Virbi Maxima знание языка проверили у десяти работников. Семь новых работников должны сдать экзамен по эстонскому языку, троим продлили предписанный ранее срок для выполнения требований. Valga Maxima XX предоставила данные о знании языка у работников, из 69 троих вызвали на собеседование.

Источник Postimees.