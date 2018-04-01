Правление Центристской партии утвердило кандидатуру Янека Мягги в министры государственного управления

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На состоявшемся в понедельник утром заседании правление Центристской партии утвердило предложенную председателем партии Юри Ратасом кандидатуру Янека Мягги в министры государственного управления.

Премьер-министр Ратас в среду представит кандидатуру Мягги на утверждение президенту.

Мягги заявил правлению партии, что готов вступить в должность министра и вносить свой вклад в работу правительства. „Работая на различных должностях, я побывал в очень разных уголках Эстонии . Я знаю узкие места вне Таллинна и хочу применить накопленный опыт для того, чтобы помочь там, где проблемы требуют решения“,- сказал Мягги.

Мягги подтвердил, что вступит в Центристскую партию и будет баллотироваться на выборах. . „Я готов усердно работать, чтобы заслужить доверие людей и готов к критике. Хочу не словами, а реальной работой в долдности министра заслужить у людей Эстонии мандат на следующих парламентских выборах “,- сказал Мягги.

Рекомендуя Мягги, Ратас указал на его опыт и работоспособность.

«Государственная реформа, более равномерное региональное развитие, в том числе создание рабочих мест в публичном секторе за пределами Таллинна требуют уравновешенного и аналитического подхода и содержательных переговоров с различными сторонами. На посту министра государственного управления крайне необходимо хорошее знание публичного и частного секторов. Янек Мягги несомненно обладает необходимыми для этой работы опытом и знаниями», - отметил Ратас.

Нынешний министр государственного управления Яак Ааб покидает должность, поскольку полиция задержала его за рулем с признаками остаточного опьянения и он превысил скорость.

Мягги является учредителем коммуникационной фирмы Powerhouse, а также одним из учредителей фонда лечения онкологии «Подаренная жизнь», председателем совета фонда поддержки Таллиннской детской больницы, президентом Всемирной федерации шашек и автором ряда поэтических сборников. У Мягги приравненное к степени магистра юридическое образование.

BNS