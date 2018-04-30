Глава МИД Эстонии посоветовал говорить с Россией с позиции силы

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В интервью австралийской газете Sydney Morning Herald Свен Миксер заявил, что в условиях нынешней политики России странам Запада важно сохранять единство. «Когда вы разговариваете с таким лидером, как Владимир Путин, — а очевидно, что нам нужно вести диалог с Россией, — надо говорить с позиции силы, единства и непреклонности», — сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства.

На фото: Свен Миксер. Возглавляет МИД Эстонии с 2017 года, до этого он был министром обороны республики, а также возглавлял подкомитет НАТО по трансатлантическому сотрудничеству и безопасности.

«Любые сомнения в Кремле интерпретируют как слабость и пытаются их использовать», — добавил Миксер. Также эстонский министр отметил, что хотя НАТО усилило свои позиции на восточных рубежах и проводит учения недалеко от российской границы, «но все это достаточно умеренно и не направлено на эскалацию. Все это делается, чтобы сохранить мир».

Также глава МИД Эстонии указал, что последние заявления о вмешательстве России в зарубежные выборы не стали для него новостью. «Мы в Эстонии на протяжении всего периода после восстановления независимости сталкивались с попытками вмешательства в наши демократические процессы. И мы разработали против этого достаточно неплохие методы защиты», — сказал Миксер.

РБК