Наследники смогут добровольно занести себя в крепостную книгу до конца июня

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Отдел закрепления недвижимости Тартуского уездного суда благодарит всех наследников недвижимости, которые после озвученной в прессе осенью 2016 года просьбы зарегистрировали себя в крепостной книге собственниками. Благодаря поданным заявлениям, в крепостной книге исправлены данные 7338 собственников недвижимости, из них 2626 наследника подали заявление после получения предупредительного постановления.

Все же к сегодняшнему дню 180 наследников не выполнили предупредительного постановления, из них 32 наследникам не удалось доставить постановления. Таким образом держатель крепостной книги может согласно предупредительному постановлению наложить денежный штраф в размере 200 евро 148 наследнику, получившему предупредительное постановление. В случае неуплаты денежного штрафа он подлежит взысканию в ходе исполнительного производства. Поэтому отдел закрепления недвижимости просит еще раз оформить себя добровольно собственником до конца июня этого года, чтобы избежать наложения штрафа.

"Записи в крепостной книге должны отражать действительность. Мы очень рады, что большинство наследников откликнулись на призыв и показали свою добрую волю. Анализ показал, что после смерти бывшего собственника новый собственник, в большинстве случаев не был занесен в крепостную книгу из-за незнания. Мы всячески стараемся воздержаться от наложения штрафа и поэтому очень надеемся, что до сих пор неподанные заявления дойдут до нас в ближайшие месяцы,> сказала директор отдела закрепления недвижимости и регистровых дел Вирве Алтухова.

Для занесения записи в крепостную книгу необходимо подать заявление через портал закрепления недвижимости или через нотариуса, приложив документ, подтверждающий право на собственность. Подача заявления через портал и исправление записи не облагается госпошлиной. При оформлении заявления через нотариуса необходимо заплатить согласно закону о плате за услуги нотариуса. Если наследование не было оформлено, необходимо обратиться к нотариусу, который проведет процесс наследования и выдаст свидетельство о праве на наследство.

Согласно действующему законодательству от наследования можно отказаться в течении трех месяцев со дня смерти наследодателя. Если отказ от наследства или принятие наследства не оформлены или в связи с наследованием возникнут дополнительные вопросы, нужно обратиться к нотариусу, чьи контакты вы найдете на сайте Нотариальной палаты.

Отдел закрепления недвижимости и регистровых дел Тартуского уездного суда рассматривает дела, связанные с закреплением недвижимости и дела коммерческого регистра всей республики.

Криста Тамм

Пресс-секретарь

Служба по связям с общественностью судов первой и второй инстанций