Митинги и шествия оппозиции в Армении продолжатся

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Движение «Мой шаг» 27 апреля не будет проводить в Ереване массовые акции протеста. Об этом 26 апреля в ходе митинга на Площади Республики в Ереване заявил лидер движения, депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян. Он повторил свое приглашение к и.о. премьер-министра Карену Карапетяну встретиться для переговоров в гостинице «Марриотт» в присутствии журналистов.

Вчерашний митинг оппозиции завершился шествием по центральным улицам Еревана

Никол Пашинян также сообщил, что сегодня митинг состоится не в Ереване, а в Гюмри. Демонстрантам будет дана возможность отдохнуть, но желающие могут присоединиться к автошествию из Еревана в Гюмри, где митинг начнется в 18.00. В Ванадзоре митинг состоится 28 апреля в 15:00, а в Ереване 29-30 апреля и 1 мая возобновятся акции протеста с «беспрецедентной силой».

Никол Пашинян сказал следующее: «Либо я буду избран премьер-министром по требованию и содействию народа, либо в Армении не будет избран премьер-министр». Он добавил, что выборы премьер-министра Армении в Национальном Собрании состоятся 1 мая. «Поэтому мы сконцентрируем все свои силы на 1 мая, когда народ должен вовсю проявить свою мощь», - подчеркнул Пашинян.

news.am