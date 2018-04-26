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Актер Армен Джигарханян вышел из комы. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в медицинских кругах столицы.

Армен Джигарханян. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — пояснил источник, добавив, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.

Ранее 26 апреля народный артист СССР был доставлен в одну из московских больниц и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали с инфарктом, его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Юрист актера Элина Мазур подтвердила факт госпитализации, заявив, что госпитализация — последствие не долеченного зимой воспаления легких

Это уже третья госпитализация актера с начала года — первый раз он был госпитализирован 18 января, по одной из версий, причиной стали проблемы с сердцем, по другой — грипп. Второй раз Джигарханяна экстренно доставили в больницу 31 января с сердечным приступом, который был вызван осложнениями после пневмонии.

Источник: Лента.ру