Идея Мадисона о серопаспортниках: пять лет на получение гражданства. Не сдал — вышлют из Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 15:30 Просмотрено: 46

Член Рийгикогу от EKRE Яак Мадисон полагает, что серопаспортникам надо дать пять лет для принятия решения: какое гражданство они желают. Кто не получит за это время гражданство Эстонии, ВНЖ этого человека надо обнулить и выслать из страны, если есть, куда.

Jaak Madison. Foto: Madis Veltman

Идея Мадисона — ответ на очередное начинание Яны Тоом в Европарламенте, касающееся неграждан Эстонии и Латвии. По мысли Тоом, Эстония должна предлагать серопаспортникам гранжданство в упрощенном порядке, то есть без экзаменов.

Мадисон же с данной затеей не согласен. ”Гражданство — это привилегия, которая основана или на праве по рождению, или на усердии, которое доказывает лояльность государству. Для этого и существует языковой экзамен и экзамен на гражданство. Сделаешь это — получишь гражданство и право выбора как в государственный парламент, так и в Европейский. Не сделаешь — смирись с этим. Свободный выбор”, — прокомментировал Мадисон.