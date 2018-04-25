Макрон считает, что Трамп выйдет из соглашения по ядерной программе Ирана

Дата публикации: Сегодня, 09:09 Просмотрено: 59

Президент Франции Эмманюэль Макрон предполагает, что американский лидер Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, он заявил в среду, 25 апреля, на пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона в ходе официального визита в США.

"Мое мнение - я не знаю, что решит ваш президент - заключается в том, что он избавится от этой сделки по внутренним причинам", - сказал Макрон журналистам.

В то же время Макрон отметил, что, независимо от того, какое решение примет Трамп, Париж считает необходимым работать над новым, более широким соглашением по ядерной программе Ирана.

По словам президента, "Франция хотела бы сохранения договора с Ираном и не желает эскалации". По мнению Макрона, для этого необходимо новое, более широкое соглашение, которое бы охватывало не только ядерную программу ближневосточной страны, но и баллистическую, а также стабилизацию ситуации в регионе в целом. "Мы хотим быть посредником, чтобы избежать военной напряженности", - сказал Макрон, которого цитирует ТАСС.

Постоянная пятерка Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Договоренность предусматривала отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны президента США Дональда Трампа. Как ожидается, 12 мая Трамп может фактически объявить о выводе США из СВПД. Ранее он требовал пересмотра документа.

Макрон на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Вашингтоне ранее заявил о готовности Парижа работать вместе с США над новым соглашением по ядерной программе Тегерана. Президент Франции отметил, что следует решить четыре вопроса: блокировать ядерную проблему до 2025 года, обеспечить решение в более длительной перспективе, остановить баллистическую программу Ирана и содействовать политической стабильности в регионе.

Между тем в Тегеране уже пригрозили, что при одностороннем выходе США из сделки по Ирану власти вернутся к разработке своей ядерной программы. Об этом накануне заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ контр-адмирал Али Шамхани.

www.newsru.com