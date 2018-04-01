Дипскандал из-за "взлома" генконсульства РФ в Сиэтле: посол Антонов назвал действия США "недружественными"

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Представители США в среду, 26 апреля, проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон), взломав замок на входной двери, чем вызвали негодование российской стороны.

Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами заявил, что действия Соединенных Штатов в отношении российской дипломатической собственности в Сиэтле являются недружественными, сообщает ТАСС. "Этот прекрасный день омрачен американскими действиями - очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал даже, антироссийскими", - сказал дипломат.

"Сегодня американские власти сорвали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле. Они пошли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей. Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает", - отметил посол.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил ситуацию с российской дипломатической собственностью в США как беспрецедентную. "Она не имеет никаких аналогов и параллелей не то что в наших отношениях с США, но в системе международных отношений в целом. Коллеги в Вашингтоне переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного. Своими действиями они пытаются создать реальность, которая совершенно неприемлема", - заявил дипломат газете "Коммерсант".

Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов заявил ТАСС, что взлом представителями США замков в резиденции генерального консула РФ в Сиэтле представляет собой нарушение международного права. Он напомнил, что такая же ситуация возникла и после закрытия по требованию американских властей 2 сентября прошлого года российского генерального консульства в Сан-Франциско.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент в Сиэтле "государственным рейдерским захватом". По ее словам, к этому были причастны "американские власти". Об этом дипломат написала в своем Facebook.

Между тем в Госдепартаменте США опровергли обвинения. Как сообщила в своем Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сотрудники ведомства осмотрели здание российского консульства, чтобы удостовериться, что в нем никого нет. "Никакого "вторжения", просто жесткий и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", - заявила она.

Доступ в помещение, где находилось российское генконсульство, был прекращенпо требованию американских властей в полночь 1 апреля. Ранее российские дипломаты - сотрудники закрытого по требованию США генконсульства РФ в Сиэтле покинули город. В общей сложности из города выехали 23 человека - дипломаты и члены их семей.

Власти США дали российским дипломатам срок до 25 апреля, чтобы освободить резиденцию генконсула в Сиэтле. Сотрудники МИД РФ использовали ее как временный штаб, после того как им пришлось покинуть непосредственно помещение генконсульства. В резиденцию перевезли архив и оборудование. Однако в минувший вторник автомобили перевезли людей и имущество в города, где у России остались дипмиссии, - Вашингтон, Нью-Йорк и Хьюстон.

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