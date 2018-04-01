У герцогини Кембриджской родился мальчик

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Герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка - мальчика - в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне, сообщил Кенсингтонский дворец. Новорожденный весит 3,8 кг.

Британцы в ожидании рождения нового члена королевской семьи собрались у лондонской больницы Сент-Мэри

Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Семьям Кейт и принца Уильяма уже сообщили о рождении ребенка, и они "рады этой новости", говорится в заявлении дворца.

Герцогиня Кембриджская в сопровождении супруга приехала в лондонскую больницу Сент-Мэри в понедельник утром, когда у нее начались схватки.

Принц Уильям и его супруга, как и при первых двух беременностях Кейт, решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Имя новорожденного еще не объявлено. В букмекерских конторах Британии больше всего ставок делается на имена Артур, Альберт, Фредерик, Джеймс и Филип.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, ранее прокомментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!"

Второй сын принца Уильяма станет шестым правнуком королевы Елизаветы II.

Кенсингтонский дворец объявил о третьей беременности Кейт в середине октября прошлого года, уточнив, что появление ребенка ожидается в апреле.

Обычно о беременности представители королевской семьи не объявляют до конца первого триместра. Первое сообщение о том, что Кейт ждет ребенка, появилось, когда она была между шестой и седьмой неделями беременности.

Возможно, сообщить о беременности раньше времени Кейт вынудили обстоятельства: как и в первые две беременности, она страдала от токсикоза и была вынуждена еще на ранних сроках из-за недомогания отменять ряд встреч и отказываться от участия в некоторых мероприятиях.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне в декабре 2012 года. Тогда же и было объявлено, что чета ждет ребенка.

О второй беременности объявили в сентябре 2014 года. Тогда ей оказывали медицинскую помощь во дворце.

Русская служба BBS