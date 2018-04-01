Комитет Европарламента проведет слушания по правам неграждан в Эстонии и Латвии

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Комитет по петициям Европейского парламента во вторник проведет слушания, посвященные правам неграждан в Эстонии и Латвии. Один из инициаторов и продвигавших эти слушания политиком является избранная от Эстонии в Европарламент Яна Тоом.

В комиссии во второй половине дня во вторник состоится дискуссия по теме «Политические и избирательные права резидентов — неграждан Эстонии и Латвии», подготовленная политическим отделом комиссии по петициям. Дискуссия будет основана на петиции такого же содержания, представленной жителем Эстонии Сергеем Степановым, передала BNS пресс-служба Европарламента.

«Слушания в Комитете по петициям (с привлечением международных экспертов) состоятся 24 апреля. В фокусе мероприятия — не только вопрос избирательных прав, но и сам институт безгражданства в Эстонии и Латвии», - отметила в видеокомментарии в своем блоге Яна Тоом.

«Такое давление, как в этом случае, мне приходилось испытывать нечасто, — добавила Яна Тоом. — По количеству интриг на душу балтийского европарламентария мы приблизились к абсолютному максимуму. Похоже, некоторые мои коллеги совершенно потеряли совесть: они умудрялись одновременно утверждать, что проблемы неграждан не существует — и что ее обсуждение на руку Кремлю».

По ее словам, проблемой серопаспортников вскоре займется и Европейская комиссия — более миллиона человек из всех стран ЕС присоединились к гражданской инициативе Minority Safepack, защищающей права меньшинств.

«Одним из требований этого обращения является сведение к минимуму различий в правах между гражданами стран ЕС и живущих в этих странах лиц без гражданства», - пояснила Тоом.

Общественное объединение «Русская школа Эстонии» собрало под обращением в Эстонии 1160 подписей.

BNS