Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

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Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщает источник «Ленты.ру» в Ереване.

Армения. Ереван. 22 апреля 2018. Премьер-министр Армении Серж Саргсян во время встречи с руководителем оппозиционной парламентской фракции "Елк" Николом Пашиняном в гостинице Marriott Armenia на площади Республики. Артем Геодакян/ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП

«Никол Пашинян (лидер протестующих, депутат парламента — прим. «Ленты.ру») был прав, я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра, — сказано в заявлении Саргсяна, опубликованном на сайте главы правительства. — Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране».

В Ереване с 13 апреля идут массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства.

Армения. Ереван. 22 апреля 2018. Во время акции протеста против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, избранного парламентом на пост премьер-министра страны. По итогам конституционного референдума Армения перешла на новую форму правления – парламентскую республику, при которой главой исполнительной власти является премьер-министр. Артем Геодакян/ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП

В прямой трансляции с улиц города, которую ведет «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода»), видно, что новость об отставке премьер-министра протестующие встречают радостными криками, играет музыка.

При этом люди не расходятся с улиц, по словам собеседника «Ленты.ру» в Ереване, через несколько часов Пашинян обещает выступить на митинге, где расскажет о дальнейших планах армянских властей.

Саргсян занимал пост президента Армении с 2008-го по 2018 год, после истечения его полномочий правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть его на должность главы правительства. Парламент проголосовал за назначение Саргсяна 17 апреля.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2017 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

Источник: Ленгта.ру