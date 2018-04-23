К антиправительственным протестам в Ереване присоединились военные

Дата публикации: Сегодня, 14:20 Просмотрено: 81

Минобороны Армении подтвердило, что часть военнослужащих присоединились к участникам антиправительственных протестов в Ереване. В заявлении Министерства обороны Армении говорится об участии в акции военнослужащих миротворческой бригады, которые покинули расположение своей части без разрешения. В заявлении подчеркивается, что ведомство «решительно осуждает военнослужащих миротворческой бригады», присоединившихся к протестам. В Минобороны напомнили, что солдаты ограничены в правах на свободу собрания в связи со своим статусом. Их участие в беспорядках может быть наказано по закону.

Фото: Вахрам Багдасарян

Министр обороны Армении Виген Саркисян не исключил вероятность того, что к подавлению беспорядков могут быть привлечены воинские подразделения. Для этого необходимо ввести в стране режим чрезвычайной ситуации. «Положения разрабатываются в спокойных условиях на случай неспокойной ситуации. Будем надеяться, что это нам не понадобится долгие годы», — цитирует его интернет-издание news.am.

Министр обороны Армении также сообщил, что на фоне протестов в Ереване вооруженные силы Азербайджана концентрируют живую силу и технику у границы с Нагорным Карабахом. Саркисян предположил, что Баку может воспользоваться нестабильностью в стране в своих интересах. «Противник следит на процессами внутри нашего государства. Не надо обладать узкоспециальными знаниями, чтобы понять, что внутренняя дестабилизация открывает путь для их действий. Вчерашнее заявление коллегии не открытие в этом плане. Но мы обязаны напомнить обществу об этой угрозе», — сказал он.

РБК