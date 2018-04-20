Трамп возмутился ценами на нефть

Дата публикации: Сегодня, 15:46 Просмотрено: 28

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) и назвал мировые цены на сырье искусственно завышенными. Об этом он написал в своем Twitter.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Ничего хорошего в этом нет, и это не приемлемо!» — написал он.

В 15:20 мск нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 73,30 доллара, что на 0,68 процента меньше по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

20 апреля в Саудовской Аравии проходит заседание министерского мониторингового комитета OPEC и независимых производителей, на котором обсуждается ход исполнения сделки по ограничению нефтедобычи. Министр энергетики России Александр Новак заявил на встрече, что участники соглашения могут уменьшить объемы сокращения производства уже в 2018 году, сообщает ТАСС.

19 апреля цена североморской нефти Brent преодолела отметку в 74 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года.

В конце 2016 года страны OPEC и 11 государств, не входящих в организацию, договорились сократить добычу нефти. Целью соглашения стало избавление от излишков мировых запасов нефти — на начало 2017 года они превышали пятилетнюю норму. Самые большие квоты по сокращению добычи нефти приняли на себя Саудовская Аравия и Россия.

Сделка вступила в силу в начале 2017 года и заключалась на полгода. Однако после этого соглашение продлевалось уже дважды и действительно до конца 2018 года.

Lenta.ru