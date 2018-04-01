Yandex такси в ближайшее время появится в Эстонии

РазвитиеYandex такси в ближайшее время появится в Эстонии
Дата публикации: Сегодня, 15:00 Просмотрено: 39
Как сообщает ERR, российская бюджетная компания, предоставляющая услуги такси по принципу Taxify и Uber, "Яндекс. Такси" выйдет на эстонский рынок в первых числах мая. В Латвии "Яндекс.Такси" работает уже месяц. В самой компании не отрицают и не подтверждают эту информацию.
В Латвии и Эстонии новому сервису придется конкурировать с популярной платформой Taxify и Uber.
"Мы, действительно, давно думали о странах Балтии. Месяц назад запустились в Латвии и не собираемся на этом останавливаться, - рассказала руководитель пресс-службы "Яндекс.Такси" Наталья Журавлева, - нам интересен рынок Эстонии. Однако мы пока не готовы сказать что-то большее. Мы не любим делиться планами, предпочитая рассказывать о том, что уже произошло". По словам Журавлевой, за месяц услугой такси "Яндекс" в Риге воспользовались почти 50 000 человек.