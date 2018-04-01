Yandex такси в ближайшее время появится в Эстонии

Как сообщает ERR, российская бюджетная компания, предоставляющая услуги такси по принципу Taxify и Uber, "Яндекс. Такси" выйдет на эстонский рынок в первых числах мая. В Латвии "Яндекс.Такси" работает уже месяц. В самой компании не отрицают и не подтверждают эту информацию.

В Латвии и Эстонии новому сервису придется конкурировать с популярной платформой Taxify и Uber.