Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона

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Как сообщает ERR, президент Сирии Башар Асад вернул Франции полученный им в 2001 году орден Почетного легиона. Об этом сообщило в четверг агентство EFE со ссылкой на канцелярию главы сирийского государства. Власти Сирии передали орден посольству Румынии в Дамаске, которое в настоящее время представляет интересы Франции в Сирии.

В 2001 году Жак Ширак, находившийся тогда на посту президента Франции, принял решение сделать Асада кавалером ордена Почетного легиона. До начала гражданской войны в Сирии Дамаск поддерживал тесные контакты с Парижем.

В канцелярии президента Сирии пояснили, что пошли на этот шаг после участия Франции наряду с США и Великобританией в агрессии против Сирии 14 апреля. В ведомстве подчеркнули, что после случившегося Асад "не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США", сообщает "Интерфакс".

ERR