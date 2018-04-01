Столтенберг: НАТО не планирует увеличивать военное присутствие в Балтии

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НАТО не планирует увеличивать свое военное присутствие в странах Балтии, сообщил в четверг в Гааге генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы не собираемся увеличивать свое военное присутствие в регионе, однако то, что мы планируем, это укрепить свою способность в случае необходимости сделать это",- сказал он после встречи с голландским премьер-министром Марком Рутте.

Лидеры Балтийских стран хотели увеличения присутствия союзников в связи с возможными шагами России.

Они просили США прислать больше военнослужащих и укрепить противовоздушный потенциал восточного крыла НАТО.

"Если необходимость возникнет, то у нас должны быть готовы силы, которые мы сможем направить очень быстро",- сказал Столтенберг.

Эта тема будет обсуждаться на следующем саммите НАТО в Брюсселе, сказал он.

AFP-BNS