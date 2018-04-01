Советник Трампа по нацбезопасности обсудил с послом РФ отношения между Россией и США

Дата публикации: Сегодня, 09:24 Просмотрено: 21

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в четверг, 19 апреля, встретился в Белом доме с послом России в США Анатолием Антоновым, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу администрации Дональда Трампа. Болтон и Антонов на их первой встрече обсуждали состояние отношений между двумя странами.

По данным пресс-службы Белого дома, Болтон "подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения". "Но это потребует устранения нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии", - привели в администрации США слова советника Трампа (цитата по ТАСС).

Джон Болтон был назначен на пост советника президента США по нацбезопасности в конце марта. Он сменил на этой должности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера.

Болтон с 1989-го по 1993 год занимал должность помощника госсекретаря США по делам международных организаций. С 2001-го по 2005 год был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями. В 2005 году стал постпредом США при ООН. С 2007 года занимает должность старшего научного сотрудника в Американском институте предпринимательства.

Новый советник по нацбезопасности известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику, он является сторонником жесткой линии по отношению к России. В частности, до своего назначения Болтон призывал к жестким санкциям против Москвы в ответ на вмешательство РФ в выборы в США.

Также стало известно, что на пятницу, 20 апреля, встреча с Анатолием Антоновым запланирована у заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шэннона. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, уточнив, что беседа будет проходить "за закрытыми дверями".

Антонов в интервью телеканалу NBC в конце марта высказал мнение, что представителям двух государств следует провести консультации по наиболее острым вопросам двусторонних отношений, в частности в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы, а также относительно случаев задержания властями США россиян в третьих странах.

Глава дипмиссии отметил, что "считает очень позитивным сигналом" предложение об организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, лидеры США и РФ во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку их двусторонней встречи.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что президент РФ Владимир Путин хочет дать Дональду Трампу еще один шанс для налаживания отношений между двумя странами. По словам источников, российский лидер якобы распорядился, чтобы российские чиновники смягчили антиамериканскую риторику.

www.newsru.com