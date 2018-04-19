В Москве не исключили полной отмены авиасообщения между РФ и США из-за отказа в визах пилотам "Аэрофлота"

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Проблемы с выдачей американских виз могут привести к прекращению полетов "Аэрофлота" в Соединенные Штаты, предупредили в МИД РФ. В настоящее время только эта авиакомпания выполняет регулярные прямые рейсы из Москвы в США.

Генкосул США Лоуренс Тоби объяснил отказ американской стороны в требовании МИД РФ о срочной выдаче виз российским пилотам нехваткой дипперсонала. В ответ на это в российском внешнеполитическом ведомстве не исключили полной отмены авиасообщения между Россией и США.

В пятницу, 20 апреля, Департамент информации и печати МИД РФ опубликовал официальный комментарий относительно ситуации с выдачей въездных виз США, в котором дипломаты выразили недоумение продолжающимися попытками Вашингтона "обосновать резкое снижение выдачи гражданам России виз "нехваткой персонала" в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти".

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальный срок ожидания визового собеседования в посольстве США, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, "недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев". "Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно", - подчеркнули в МИДе.

Дипломаты уверены, что в сложившейся ситуации виновата отнюдь не российская сторона. В Москве напомнили, что когда в 2017 году российские власти "после многочисленных враждебных выпадов США" потребовали уравнять взаимное дипломатическое присутствие, "решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне".

Более того, в МИДе указывают на то, что весь персонал закрытого генконсульства США в Санкт-Петербурге был переведен в Москву. Исходя из все этого, Москва обвинила Вашингтон в "абсолютно сознательной и преднамеренной" визовой блокаде, которую США используют "в качестве дополнительного рычага давления".

"Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми", - предполагают российские дипломаты.

Такие проблемы с выдачей американских виз гражданам РФ в итоге могут обернуться полной отменой авиационного сообщения между двумя странами. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", - предположили в МИДе.

"В таких условиях странно выглядят претензии представителей США насчет того, что МИД России напоминает им об их обязательствах, в том числе неоднократными обращениями о необходимости выдачи виз пилотам "Аэрофлота", - добавили дипломаты и напомнили о российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года, согласно которому страны заблаговременно обязаны предоставлять визы для персонала воздушных судов.

В посольстве США уличили российский МИД во лжи

Заявление МИД РФ стало ответом на интервью генконсула США Тоби Лоуренса "Независимой газете". В разговоре с журналистами американской дипломат подчеркнул, что в посольстве США готовы в приоритетном порядке выдавать визы по запросам МИДа только российским дипломатам и членам миссии ООН.

Генконсул объяснил, что в связи с нехваткой персонала в посольстве более не смогут выполнять все запросы внешнеполитического ведомства РФ. В частности, речь идет о срочной выдаче виз пилотам или спортсменам.

"Безусловно, у нас есть определенные обязательства в отношении виз для дипломатов, например тех, кто входит в делегации в ООН. Поскольку между ООН и США действует соглашение, которое накладывает определенные ограничения на наши полномочия в том, что касается одобрения или отказа в визе члену делегации в ООН. Мы очень интенсивно работаем, чтобы выполнять это обязательство, а также в приоритетном порядке выпускать визы для российских дипломатов, работающих в США по линии двусторонних отношений", - отметил Лоуренс.

Как отмечает издание, еще в начале апреля МИД РФ упрекнул посольство США в отказе в организации внеочередного собеседования для получения виз сборной России по вольной борьбе. В феврале в ведомстве сообщили газете, что экипажи "Аэрофлота" подолгу не могли получить необходимые разрешения на въезд.

Американская стороны с замечаниями МИДа РФ не согласились. "Аэрофлот" сообщил, что у них достаточно экипажей с визами и тем более они не собираются пересматривать оказание своих услуг в США. Так что это неправда", - подчеркнул Лоуренс.

К тому же работа пилотов позволяет им пройти собеседование в посольствах США по всему миру, продолжил он. "Члены экипажей путешествуют по всему миру. И у них есть время между полетами, поскольку, согласно правилам авиакомпаний, они должны отдыхать. Они одни из самых мобильных людей в мире, и у них есть возможность подать на визу США в другой стране. Они также могут подавать в России, когда у посольства есть возможность принимать новые заявления", - пояснил дипломат.

19 апреля также стало известно о том, что власти США отказались выдать визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Артисты должны были выступить в Нью-Йорке в "Линкольн-центре". Организаторы мероприятия полагают, что отказ имеет политическую подоплеку.

Отношения России и США еще более ухудшились после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания считает ответственной за произошедшее Россию и полагает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". С Лондоном солидарны и в Вашингтоне, однако Москва все обвинения отвергает.

26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов. Также выслать сотрудников российских диппредставительств решили многие страны ЕС. Германия, Франция и Польша выслали по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному. Также Канада выслала четырех российских дипломатов, Австралия - двоих.

Правда, как сообщалось позднее, Трамп, узнав, что США заняли первую позицию по числу высланных дипломатов, разозлился на своих советников и заявил, что они ввели его в заблуждение.

4 апреля в Госдепартаменте США заявили, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта. При этом Соединенные Штаты исходили из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которые высылаются в ответ на решение Вашингтона.

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