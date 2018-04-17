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В миреВ США решили помешать Трампу применять военную силу

Дата публикации: Сегодня, 16:30 Просмотрено: 50

Парламентарии от Демократической и Республиканской партии США подготовили законопроект, касающийся возможности применять военную силу против террористов за рубежом. Об этом заявил глава комитета Сената по международным делам Боб Коркер, передает РИА Новости.

В США решили помешать Трампу применять военную силу

Коркер отметил, что на протяжении многих лет предпринималось «множество усилий по обновлению этих полномочий». «Хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет», — приводит агентство его слова.

Законопроект должен ограничить полномочия президента и усилить роль Конгресса в решении подобных вопросов. Голосование должно состояться 23 апреля.

Дискуссии о роли Конгресса и правах президента в ведении войны за рубежом возобновились с новой силой после нанесения ударов США и союзников по Сирии 14 апреля.

Многие сенаторы возмущены тем, что подобное решение было принято без обсуждения с законодателями.

Если законопроект примут, он заменит закон от 2001-го и 2002 года, разрешающий применение военной силы за рубежом. Первый был принят после терактов 11 сентября, второй — перед военной операцией США в Ираке. Американские лидеры периодически обращаются к Конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся без этого.
Lenta.ru

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