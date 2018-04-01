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РеспубликаФинляндия пришлет на учения "Ёж" 250 военнослужащих

Дата публикации: Вчера, 17:31 Просмотрено: 71

Сухопутные силы Финляндии сообщили на своем сайте, что Финляндия отправит на проходящие в Эстонии крупномасштабные учения Siil ("Ёж") около 250 военнослужащих, большую часть которых составят срочнослужащие подразделения быстрого реагирования Пориской бригады. Срочнослужащие на время учений образуют две роты: логистическую и инженерную, а находящиеся на действительной службе финские военные будут выполнять задачи инструкторов и офицеров.

Финляндия пришлет на учения "Ёж" 250 военнослужащих

Солдат армии Финляндии. Иллюстративное фото.

Финские военнослужащие будут во время учений действовать на юге Эстонии в районе Выру. 

Предстоящие с 2 по 14 мая учения Siil 2018 — это самые обширные после восстановления независимости Эстонии учения, в которых примет участие более 15000 военнослужащих, членов Кайтселийта, полицейских и спасателей, а также союзников и партнеров из 15 стран.

Baltic News Servicе

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