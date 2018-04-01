Вероятный кандидат на пост министра госуправления - Вейкко Лухалайд

Дата публикации: Вчера, 16:37 Просмотрено: 85

Отставка министра государственного управления Яака Ааба ставит Центристскую партию перед выбором очередного кандидата на этот пост. По данным ERR, вполне вероятно, что соответствующее предложение будет сделано председателю городского собрания Нарва-Йыэсуу Вейкко Лухалайду.

На фото: Вейкко Лухалайд на заседании горсобрания Нарва-Йыэсуу

Однако, Вейкко Лухалайд сам пока не подтверждает данные источников ERR. "У меня в этом смысле амбиций нет, и от меня такая инициатива не исходила. Если поступит предложение, то я буду серьезно обдумывать и обсуждать этот вопрос с коллегами, чтобы понять, насколько это выгодно лично для меня. Но пока я не могу ответить, потому что до сих пор такого предложения не поступало и, может быть, и не поступит", - прокомментировал Вейкко Лухалайд ситуацию корреспонденту ERR в Нарве Сергею Степанову.

ERR





