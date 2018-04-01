Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ПолитикаВероятный кандидат на пост министра госуправления - Вейкко Лухалайд

Дата публикации: Вчера, 16:37 Просмотрено: 85

Отставка министра государственного управления Яака Ааба ставит Центристскую партию перед выбором очередного кандидата на этот пост. По данным ERR, вполне вероятно, что соответствующее предложение будет сделано председателю городского собрания Нарва-Йыэсуу Вейкко Лухалайду.

Вероятный кандидат на пост министра госуправления - Вейкко Лухалайд

На фото: Вейкко Лухалайд на заседании горсобрания Нарва-Йыэсуу

Однако, Вейкко Лухалайд сам пока не подтверждает данные источников ERR. "У меня в этом смысле амбиций нет, и от меня такая инициатива не исходила. Если поступит предложение, то я буду серьезно обдумывать и обсуждать этот вопрос с коллегами, чтобы понять, насколько это выгодно лично для меня. Но пока я не могу ответить, потому что до сих пор такого предложения не поступало и, может быть, и не поступит", - прокомментировал Вейкко Лухалайд ситуацию корреспонденту ERR в Нарве Сергею Степанову.

ERR



Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + пять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100