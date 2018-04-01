За лес Нарва-Йыэсуу можно проголосовать в интернете

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Защитники лесной зоны Нарва-Йыэсуу предлагают жителям Ида-Вирумаа и всей Эстонии, заинтересованным в сохранении леса Нарва-Йыэсуу, подключиться к сбору подписей. Теперь свой голос под обращением к органам местного самоуправления с призывом взять лес под охрану можно поставить и в интернете, оно размещено на сайте www.rahvaalgatus.ee Подписать документ можно при помощи своей ID-карты или Mobiil ID.

иллюстративное фото

Также свою подпись под письменным обращением можно поставить в следующих местах:

- торговый центр Astri, инфопункт (Нарва)

- торговый центр Fama, инфопункт (Нарва)

- кафе Albatross (Нарва-Йыэсуу)

- школа Нарва-Йыэсуу (вахта)

- библиотека Нарва-Йыэсуу

- Центр творческого развития и досуга «GAGARIN keskus» (Нарва)

- спортивный клуб Äkkeküla (Нарва)

- Силламяэская городская библиотека.

По информации инициаторов обращения, к местным защитникам леса подключилось эстонское гражданское сообщество Eesti Metsa Abiks (EMA), выступающее за сохранение лесов в Эстонии. Оно также обратилось к мэрам Нарва-Йыэсуу и Нарвы, а также представителю Департамента окружающей среды с призывом взять лес Нарва-Йыэсуу под охрану.

Софья Боборенко