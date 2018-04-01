За лес Нарва-Йыэсуу можно проголосовать в интернете

РеспубликаЗа лес Нарва-Йыэсуу можно проголосовать в интернете
Дата публикации: Сегодня, 13:36 Просмотрено: 63
Защитники лесной зоны Нарва-Йыэсуу предлагают жителям Ида-Вирумаа и всей Эстонии, заинтересованным в сохранении леса Нарва-Йыэсуу, подключиться к сбору подписей. Теперь свой голос под обращением к органам местного самоуправления с призывом взять лес под охрану можно поставить и в интернете, оно размещено на сайте www.rahvaalgatus.ee Подписать документ можно при помощи своей ID-карты или Mobiil ID.
иллюстративное фото
Также свою подпись под письменным обращением можно поставить в следующих местах:
- торговый центр Astri, инфопункт (Нарва)
- торговый центр Fama, инфопункт (Нарва)
- кафе Albatross (Нарва-Йыэсуу)
- школа Нарва-Йыэсуу (вахта)
- библиотека Нарва-Йыэсуу
- Центр творческого развития и досуга «GAGARIN keskus» (Нарва)
- спортивный клуб Äkkeküla (Нарва)
- Силламяэская городская библиотека.
По информации инициаторов обращения, к местным защитникам леса подключилось эстонское гражданское сообщество Eesti Metsa Abiks (EMA), выступающее за сохранение лесов в Эстонии. Оно также обратилось к мэрам Нарва-Йыэсуу и Нарвы, а также представителю Департамента окружающей среды с призывом взять лес Нарва-Йыэсуу под охрану.
Софья Боборенко