Премьер-министр Юри Ратас посетит Нарву и Пюхтицкий монастырь

Дата публикации: Сегодня, 10:49 Просмотрено: 75

Премьер-министр Юри Ратас посетит в пятницу, 20 апреля, Нарву и Куремяэ. В Нарве Юри Ратас побывает на границе и в гостях у местной полиции и спасательной команды, затем глава правительства выступит с лекцией в Ида-Вируском центре профессионального образования, познакомится с воспитанниками Нарвского детского дома и детского сада Päikene, а также побывает на стройплощадке центра Vaba Lava. Премьер-министр встретится также с представителями нарвской власти, журналистами и горожанами. Вечером Юри Ратас посетит Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь.

На фото: Юри Ратас

Программа визита Юри Ратаса:

10.00-10.45 Нарвский пограничный пункт, Vestervalli 7

11.00-11.45 Нарвская спасательная команда и полицейский участок

12.00-12.30 Ида-Вируский центр профессионального образования, Kreenholmi 45

12.30-13.15 Юри Ратас проведет открытый урок обществоведения в конференц-зале центра

13.15-13.30 Встреча с журналистами

14.05-14.30 Посещение детского дома, Juhhanovi 7

14.30-15.00 Знакомство со строительством центра Vaba Lava, Linda 2

15.00-15.30 Посещение детского сада Päikene, Hariduse 11,

15.45-16.30 Встреча с представителями городской управы и председателем городского собрания

17.00 -18.30 Встреча с горожанами в Нарвском колледже

19.20 -20.30 Посещение Пюхтицкого монастыря

По информации Коммуникационного бюро правительства

valitsus.ee