Началась массовая миграция земноводных, проводятся акции по их спасению из-под колес

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Теплая погода пробудила земноводных от зимней спячки, и животные массово устремились к местам размножения. Фонд природы Эстонии (Eestimaa Looduse Fond, ELF) призывает помочь жабам и лягушкам безопасно перебраться через наиболее сложные участки шоссе, пролегающие на привычных земноводным путях миграции. Особенно внимательным следует быть автовладельцам поздним вечером, когда миграция проходит наиболее активно, и волонтеры заняты спасением животных вдоль дороги, сообщила BNS пресс-служба фонда.

Foto Martin Liira

Именно вблизи городов находятся наиболее опасные отрезки дорог, на которых гибнут сотни и тысячи жаб и лягушек. Оживленное автодвижение поставило под угрозу выживаемость популяции земноводных в местах компактного проживания людей. Голландские ученые подсчитали, что, если по дороге в час проезжают 60 машин, под колесами погибает 95% мигрирующих лягушек.

“Поскольку мы занимаемся спасением земноводных уже седьмой год подряд, мы видим, что жабы и лягушки находятся в большей зоне риска в городах и их окрестностях, и поэтому им нужна наша помощь в такие дни суровых испытаний, как, например, миграция к местам размножения через оживленные шоссе”, - поясняет руководитель проекта “Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп.

“В городах и пригородах волонтерам гораздо проще помогать земноводным. Например, в Тарту в Ихасте и в Таллинне на ул.Астангу волонтеры ежегодно спасают тысячи лягушек”, - отметила Кюбарсеп неоценимую помощь неравнодушных людей, из года в год приходящих на помощь.

Если вам известны опасные участки дороги с оживленным движением, где лягушки и жабы пересекают проезжую часть, просим сообщить о них в Фонд природы Эстонии. Все желающие помочь лягушкам могут организовать толоку по спасению земноводных. Для этого нужно связаться с координатором волонтеров Кадри Аллер.

Фонд природы Эстонии со своей стороны в пределах возможностей поддерживает организаторов толок необходимым инвентарем. Фонд природы Эстонии организует толоки по спасению земноводных с 2012 года. Волонтеры уже спасли от верной гибели приблизительно 82 000 земноводных.

BNS