Реновация Ида-Вируской Центральной Больницы будет завершена при поддержке государства

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В течение следующих четырех лет в строительные работы в корпусе активного лечения Ида-Вируской Центральной Больницы будет инвестировано 15 миллионов евро, – соответствующее соглашение было достигнуто на завершившихся в пятницу переговорах по стратегии государственного бюджета.

«Я по-настоящему рад тому, что долгожданный последний этап реконструкции Ида-Вируской Центральной Больницы наконец-то будет завершен в сотрудничестве государства и больницы», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. «Я всегда говорил, что Ида-Вирумаа нуждается в особом внимании и в дополнительной поддержке в развитии со стороны государства. Решение о поддержке строительства больницы – реальный шаг, который служит подтверждением тому».

В 2019-2021 гг. в Ида-Вируской Центральной Больнице будет продолжена реновация имеющегося здания и второй этап строительства корпуса активного лечения, чтобы обеспечить доступ к качественному лечению в регионе. В прошлом году государство выделило 0,8 миллионов евро на работы по проектированию второго этапа. Строительные работы первого этапа были завершены в 2013 году.

В зоне ответственности Ида-Вируской Центральной Больницы проживает почти 200 000 человек и это одна из крупнейших больниц в Эстонии. «Обновленная центральная больница сможет оказывать жителям лучшие услуги здравоохранения, а также поддержит развитие региона в более широком плане», – сказал Осиновский.

Уже в 2003 году строительство центральной больницы на северо-востоке Эстонии было выбрано в качестве приоритета рабочего плана по развитию больничной сети. Показатели здоровья по региону хуже из-за более сложной социально-экономической ситуации и негативного влияния промышленности на жизненную среду.

«В рамках переговоров по бюджетной стратегии было решено направить 15 миллионов дополнительных европейских средств на инвестиции в больницы, чтобы было можно завершить второй этап строительных работ Ида-Вируской Центральной Больницы», – добавил министр.

Помимо второго этапа строительства корпуса активного лечения, Ида-Вируская Центральная Больница в течение того же периода при поддержке Европейского фонда регионального развития построит новые центры здоровья первичного уровня: в Ахтме с 8 семейными врачами и центр Ярве в Кохтла-Ярве с 14 семейными врачами.

Иван Лаврентьев

Советник по связям с общественностью

Министерство социальных дел