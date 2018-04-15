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В миреПассажир с ручкой заставил срочно посадить самолет

Дата публикации: Сегодня, 11:22 Просмотрено: 68

Мужчина, вооруженный ручкой, вынудил экипаж самолета авиакомпании Air China совершить экстренную посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации Китая.

Пассажир с ручкой заставил срочно посадить самолет

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из города Чанша в Пекин. Дебошир взял в заложники бортпроводника, угрожая всем перьевой ручкой. В итоге командир воздушного судна совершил экстренную посадку в Чжэнчжоу в 09:58 (04:58 мск).

Ситуация была урегулирована только к 13:17 (08:17 мск), однако не уточняется, как именно. Информация о пострадавших не поступала. «Все пассажиры уже благополучно покинули самолет и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении администрации аэропорта.

В марте самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку из-за обнаруженной на борту собаки. Оказалось, животное попало на борт по ошибке.

Источник: Lenta.ru

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