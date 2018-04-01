Глава МИД Германии назвал Россию "сложным партнером" по Сирии

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В вопросе сотрудничества по сирийскому урегулированию Россия стала "более сложным партнером", заявил глава МИД Германии Хайко Маас в эфире телеканала ARD.

При этом глава немецкой дипломатии призвал Россию к более конструктивному подходу к урегулированию ситуации в Сирии.

"Россия стала более сложным партнером, но с ней необходимо продолжать диалог. Я ожидал от российской стороны более конструктивного подхода. Россия могла бы не во всем покрывать [президента Сирии Башара] Асада", - заявил министр.

Маас также отметил, что участие Москвы в разрешении ситуации Сирии необходимо. "Хотим мы этого или нет, но конфликт в Сирии не будет разрешен без России", - заключил глава МИД, слова которого приводит РИА "Новости".

Немецкий министр напомнил, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии из-за того, что Москва 12 раз наложила вето на проекты резолюций по Арабской республике в Совбезе ООН. По словам Мааса, военная операция Вашингтона и союзников "дала всем сторонам понять необходимость запуска политического процесса", а ситуация в Сирии от вмешательства западных стран "не обострилась".

Накануне представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии намерено продолжать оказывать политическое давление на Россию в связи с предполагаемым применением химического оружия в Сирии.

В свою очередь, глава МИД Хайко Маас призвал не останавливаться на достигнутом и усилить давление на РФ. Министр также заявил, что произошедшее в Сирии является "отвратительным преступлением". Он добавил, что оно не должно остаться безнаказанным.

США, Британия и Франция в субботу нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была перехвачена сирийской ПВО.

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