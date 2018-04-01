Правительство приступает к обсуждению бюджетной стратегии на 2019-2022 год

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Во второй половине дня 12 апреля правительство и представители парламентских фракций коалиционных партий собрались на двухдневный семинар в Сагади, чтобы договориться о финансовых планах государства на следующие четыре года. Правительство должно одобрить государственную бюджетную стратегию (RES, от эстонского riigi eelarvestrateegia) к концу апреля.

Бюджетная стратегия отражает план деятельности государства и то, как оно будет распоряжаться финансами, в долгосрочной перспективе, с учетом приоритетов правительства, прогнозов и глобальных тенденций. В первый день семинара участники обсуждения выслушают доклады Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций, второй день семинара, пятница, будет посвящен дебатам.

Прежде всего правительство должно утвердить цель бюджетной позиции государственного сектора на каждый год, после чего станет ясно, каков планируемый профицит или дефицит бюджета. Также правительство обсудит план стратегически важных для государства инвестиций в недвижимость. Правительство также рассмотрит кадровую политику и вопрос зарплат в организациях, финансируемых из государственного бюджета.

Правительство обновляет бюджетную стратегию каждую весну, уточняя планы на ближайшие три года и дополняя их планом по крайней мере еще на год вперед. Это позволяет скорректировать финансовые планы государства с учетом изменений в экономике, финансовом секторе и в сфере юрисдикции каждого из министерств.

На основании бюджетной стратегии министерства будут составлять проект бюджета на следующий год, который правительство будет обсуждать осенью. Именно тогда будут конкретно определены расходы и доходы 2019 года.

В этом году обсуждение бюджетной стратегии снова будет происходить на мызе Сагади, в Ляэне-Вирумаа. В семинаре участвуют все члены правительства, государственный секретарь, государственный прокурор и канцлер юстиции, а также по одному представителю от парламентской фракции каждой правящей партии.

BNS