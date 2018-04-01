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Российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшего Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации от Минобороны.

Interfax- BNS