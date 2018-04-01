Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

РеспубликаРоссийский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря

Дата публикации: Сегодня, 11:27 Просмотрено: 69

Российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения.

Российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря

"Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшего Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации от Минобороны.

 

Interfax- BNS

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100