В Силламяэ EuroChem Group AGдо конца года построит терминал по перевалке аммиака

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Российский производитель минеральных удобрений EuroChem Group AG до конца года построит терминал по перевалке аммиака в Силламяэ на 1 млн тонн, сообщил глава группы Дмитрий Стрежнев журналистам в кулуарах конференции Sberbank CIB "Металлургия и горнодобывающая промышленность. Производство удобрений".

"В декабре построим терминал по аммиаку в Силламяэ на 1 млн тонн, стоимость 65 млн евро", - сказал он.

Мощности строятся под аммиак с завода в Кингисеппе, который EuroChem планирует запустить в IV квартале этого года, уточнил он.

Городская управа Силламяэ 1 мая предоставила EuroChem разрешение на сооружение терминала, которое было оспорено компанией VKG Ehitusvõrgud OÜ, считающего проектирование этого объекта противозаконным, но 9 апреля Тартуский административный суд своим постановлением это ходатайство не удовлетворил.

Прибыль входящего в концерн EuroChem Group AG предприятия EuroChem Terminal Sillamäe AS в 2016 году при обороте в 5,7 млн евро составила 2,5 млн евро. На предприятии работает в среднем 26 человек, на зарплаты которым было израсходовано 466 000 евро.

BNS