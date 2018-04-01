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ОфициальноCтроительство второй ветки Северного потока: Финляндия даёт добро

Дата публикации: Сегодня, 10:41 Просмотрено: 56

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на использование финских вод для строительства газопровода Nord Stream-2. На прошлой неделе правительство Финляндии уже выдало проекту принципиальное решение по использованию исключительной экономической зоны страны. 

Cтроительство второй ветки Северного потока: Финляндия даёт добро

Ввод в строй Nord Stream-2 намечен на конец 2019 года. Газопровод Nord Stream-2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1200 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. 

ERR

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