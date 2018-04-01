Спутники зафиксировали вывод российских кораблей с сирийской базы Тартус

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Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус, следует из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional.

На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

"Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса "Кило" [классификация НАТО ДПЛ проекта 877/636], - говорится в сообщении компании (цитата по РИА "Новости").

Напомним, в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп обещалпринять решение о действиях против Сирии в течение 48 часов, не исключив при этом военные действия.

В среду Трамп сначала подтвердил в Twitter, что скоро нанесет удар по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят". Однако всего спустя 40 минут он предложил России остановить гонку вооружений и налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Накануне по истечении 48 часов, отведенных Трампом на выработку ответа, в Белом доме сообщили, что план действий так и не был составлен Вашингтоном.

"Интерфакс" сообщил в среду о готовящихся учениях ВМФ России вблизи побережья Сирии. В международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей было указано, что район будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 мск из-за учебных стрельб.

Ранее сообщалось, что США уже готовятся к возможной военной операции в Сирии. По данным турецких СМИ, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", подошел на расстояние в 100 км к Тартусу, где расположена российская военно-морская база. Американская пресса сообщила, что в ближайшее время к кораблю присоединится ракетный эсминец USS Porter. Также сообщалось, что атомный авианосец USS Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев (USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut) выйдет из порта в Норфолке (штат Вирджиния) и отправится в Европу и на Ближний Восток.

11 апреля также стало известно, что европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов.

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