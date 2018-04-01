Срок действия digi-ID будет продлен с трех лет до пяти

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На состоявшемся в среду заседании 80 голосами «за» Рийгикогу принял закон, устанавливающий, что срок действия электронно-цифрового удостоверения личности будет составлять пять лет. Срок действия электронно-цифровых удостоверений личности, выданных до первого мая, с первого ноября можно будет удаленно продлить на два года.

Digi-ID – это карта с микрочипом, с помощью которой можно удостоверять свою личность в электронной среде и ставить электронно-цифровую подпись

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о документах, удостоверяющих личность призван сделать использование и ходатайство о выдаче электронно-цифрового удостоверения личности более удобным и упорядочить срок действия документов, удостоверяющих личность.

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