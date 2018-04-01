Министерство окружающей среды приступило к созданию национального парка Алутагузе

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Министерство окружающей среды во вторник направило министерствам и местным самоуправлениям на согласование проект поправки к закону об охране природы, предусматривающий создание национального парка Алутагузе на территории площадью 42 627 гектаров.

В соответствии с поправкой к закону будет создан новый национальный парк Алутагузе для защиты типичных для Восточной Эстонии и редких болотистых, лесных и береговых ландшафтов, а также культурного наследия, сообщил BNS пресс-секретарь министерства. Новый национальный парк будет расположен в уезде Ида-Виру, на территории волостей Алутагузе, Люганузе, Йыхви и Тойла.

«Мы хотим с помощью создания национального парка сильнее подчеркнуть природные богатства региона и объединить в единое целое существующий в этих краях комплекс природного и культурного наследия, - сказал министр окружающей среды Сийм Кийслер. - Национальный парк как признанный на международном уровне знак повысит посещаемость и известность территории на внутригосударственном и международном уровне и тем самым положительно отразится на регионе в целом».

В этом году состоялся ряд встреч между Министерством окружающей среды, департаментом окружающей среды, местными самоуправлениями и жителями Ида-Вирумаа, где обсуждалась идея создания национального парка Алутагузе. «На этих встречах нам поступила положительная обратная связь, поэтому мы намерены продолжать работу над идеей создания национального парка», - сказал Кийслер.

Национальный парк планируется создать на базе существующих заказников. В состав парка войдут природные заказники Пухату, Агусалу, Мурака и Селисоо, ландшафтные заказники Куртна, Смольнитса, Йыуга, Струуга и Мяэтагузе, заказник верховья реки Нарвы и заказник лесопарка Ийсаку. Площадь национального парка составит 43 568 гектаров. Вся эта территория уже находится под охраной, масштаб ограничений не вырастет после создания национального парка. Парк будет преимущественно, на 42 627 гектаров, располагаться на принадлежащей государству земле.

Парк будет состоять из ряда отдельных зон, расположенные между существующими заказниками территории не будут включены в его состав. Существующая выборка уже охватывает наиболее характерные и показательные части природы региона.

Проект поправки к закону об охране природы передали на согласование волостям Алутагузе, Люганузе, Тойла и Йыхви, а также Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству экономики и коммуникаций, МВД, Министерству социальных дел, МИД и Министерству обороны.

После вступления поправки в силу департамент окружающей среду составит проект правил охраны национального парка и обнародует его. Обнародовать правила планируется к конце 2018 года или в начале 2019 года. Также составят план организации охраны национального парка, который будет включать цели на ближайшее и отдаленное время и действия по их достижению.

BNS