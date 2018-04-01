Понедельник был рекордно теплым 9 апреля

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В понедельник в четырех крупнейших городах Эстонии была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха за 9 апреля.

«Сегодня было по-настоящему тепло. Особенно на юге Эстонии, где ветер южных направлений не остужал воздух, как здесь, в Таллинне», - сообщил BNS в понедельник вечером дежурный синоптик службы погоды Эстонии.

Около 15 часов в понедельник на метеорологической станции Харку в Таллинне зафиксировали температуру воздуха 19 градусов тепла. Прошлый рекорд относился к 2001 году, когда зафиксировали температуру воздуха 15,4 градуса тепла.

На станции Тыравере в Тарту в понедельник зафиксировали температуру 23,1 градуса тепла. Прошлый рекорд относился к 1899 году, когда 9 апреля зафиксировали температуру воздуха 16,7 градуса тепла.

Около 17 часов в понедельник в Пярну зафиксировали 18,1 градуса тепла, прошлый рекорд относился к 1890 году, когда температура воздуха составила 16,8 градуса тепла.

В Нарве между 16 и 17 часами зафиксировали 19,9 градуса тепла. Прошлый рекорд относился к 2001 году, когда температура воздуха составила 15,4 градуса тепла.

Раньше погода была настолько теплой с 12 апреля, когда температура воздуха поднималась выше отметки 20 градусов тепла, отметили в службе погоды.

BNS