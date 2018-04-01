Reuters: США рассматривают вариант международного военного ответа на химатаку в Сирии

В миреReuters: США рассматривают вариант международного военного ответа на химатаку в Сирии
Дата публикации: Сегодня, 09:09 Просмотрено: 72
Соединенные Штаты изучают вариант международных ответных военных действий на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, где, по данным западных стран, погибли по меньшей мере 60 и пострадали более 1 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.
Собеседники агентства не раскрыли конкретных планов, но сообщили, что целями могут стать объекты, связанные с прошлыми сообщениями об атаках с применением сирийского химического оружия. Белый дом, Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать варианты возможных военных действий.
Reuters называет среди предполагаемых целей аэродром Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где базируются российские военные и воздушная техника ВКС РФ. Как напоминает агентство, Белый дом в официальном заявлении 4 марта определил Хмеймим как отправную точку для бомбардировок российскими военными самолетами пригорода Дамаска Восточной Гуты.
Эксперты называют в качестве потенциальных партнеров США по военным действиям в Сирии Францию, Великобританию и союзников из стран Ближнего Востока. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале предупредил, что его страна примет участие в действиях против сирийского правительства, если оно нарушит договоры, запрещающие применение химического оружия.
Соединенные Штаты считают ответственными за предполагаемую химатаку в Восточной Гуте правительственные силы Башара Асада. Великобритания и Франция солидарны с этой позицией. Россия называет сообщения о химатаке провокацией и "фейком", которые могут быть использованы в качестве предлога для применения военной силы.
В ночь на вторник в Совете Безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное предполагаемой химатаке в Сирии. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон предпримет ответные действия. В свою очередь, постпред РФ при международной организации Василий Небензя сообщил, что Москва предупредила Вашингтон о "серьезных последствиях", если США решат нанести удар по правительственным силам в Сирии.
Трамп накануне вновь осудил "отвратительную" химическую атаку в Думе. Он пообещал принять решение об ответе Вашингтона на действия режима Башара Асада в течение ближайших 48 часов.