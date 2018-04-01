В Таллинне пройдёт конференция под названием «Европейские Левые сегодня»

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В Таллинне в конференц-зале гостиницы Radisson Blue Sky в течение двух дней 14 апреля с 14 до 19 часов и 15 апреля с 10 до 15 часов будет проходить конференция под названием «Европейские Левые сегодня». Обсуждения будут проводится в четырёх панелях (две в первый день и две в заключительный день конференции) и затронут темы общественных настроений на постсоветском пространстве и Европейского Союза: права женщин и феминизм, борьба против всесилия банковского капитала, права человека труда и социальная справедливость, единство Левых в Европе и их отношения с профсоюзами, права человека.

В мероприятии примут участие представители Левых партий и движений из Франции, Финляндии, Кипра. Членом Европейской Левой партии от нашей страны является Объединённая Левая партия Эстонии (ОЛПЭ). Валев Калд, председатель правления ОЛПЭ говорит: «Для нас, Левых Эстонии, проведение подобной конференции под эгидой Европейской Левой партии очень важно в преддверии парламентских выборов в нашей стране и выборов в Европарламент в 2019 году. В средствах массовой информации называют правительство коалиции IRL, социал-демократов и Центриской партии Левым правительством. Наша задача объяснить избирателю Эстонии, что никакого отношения к Левой идеологии правящая коалиция не имеет. По существу, все партии, входящие в эту коалицию, являются партиями буржуазно-либерального толка, которых не заботят проблемы человека труда».

Единственным представителем Левой идеологии в Эстонии является ОЛПЭ. Левой идеологии исполняется в этом году 170 лет. Так, в 1848 году был создан «Манифест Коммунистической партии» — работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в которой авторы декларируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий.

Кстати, 5 мая 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. ОЛПЭ приглашает представителей всех партий и движений, которые не согласны с курсом правительства на обнищание жителей нашей страны, принять участие в работе конференции.

BNS