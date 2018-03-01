Осиновский станет председателем парламентской фракции социал-демократов

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В субботу на заседании Совета уполномоченных СДП лидер соцдемов Евгений Осиновский сообщил, что в предвыборный период полностью сосредоточится на работе партии и после обсуждений бюджетной стратегии сложит с себя полномочия министра здоровья и труда.

«Эстония нуждается в том, чтобы в следующем правительстве у нас был сильный мандат. Как для того, чтобы следующее поколение жило лучше, чем нынешнее, так и для того, чтобы предотвратить разрушение того успеха, которого удалось достичь. И такая опасность вполне реальна. Это значит, что главные темы соцдемов: равные возможности, образование, наука, работа и региональное развитие, - должны вновь стать фокусом политической повестки», - сказал Евгений Осиновский.

«Смещение фокуса политики на наши главные темы означает, что следующие 330 дней я лично должен ежедневно над этим работать. Однако это невозможно сделать, если одновременно выполнять и обязанности министра здоровья и труда. За год до выборов я должен полностью посвятить себя партии. Моя сфера ответственности в правительстве крайне важна для Эстонии и бесспорно самая трудная, поэтому ею нельзя управлять не с полной отдачей. Я принял решение продолжить руководить партией в качестве председателя фракции соцдемов в Рийгикогу», - сказал Осиновский.

Осиновский отметил, что оставляет портфель следующему министру со спокойным сердцем. В сфере труда запущена программа переобучения и повышения квалификации для работников, которая подготовит наших людей к новым условиям рынка труда. Кроме того, Осиновский сделал прорыв в финансировании здравоохранения: услуги стоматолога и лекарства стали для людей более доступными, а очереди в ближайшие годы сократятся.

По информации СДП