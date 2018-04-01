Министерство образования и науки отметит лучших

Дата публикации: Сегодня, 09:39 Просмотрено: 67

Министерство образования и науки призывает отметить лучших работников в области образования и тех, кто поддерживает эту сферу, сообщила в понедельник BNS пресс-служба, министерства.

Уже в шестой раз министерство отметит работников в сфере образования и тех, кто поддерживает эту сферу, на праздничной гала-церемонии “Эстония учит и благодарит”. Кандидатуры можно представить с 9 апреля до 13 мая, в двенадцати категориях. Важное изменение в конкурсе этого года заключается в том, что большая часть лауреатов будет удостоена государственных премий, впервые будут вручена премия за работу на протяжении всей жизни.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, сложно переоценить роль учителей в обществе, по словам которой именно благодаря учителями и другим работникам сферы образования начинаются истории успеха молодых людей.

В отличие от предыдущих лет Министерство образования и науки планирует сделать получаемые лауреатами награды государственной премией в области образования. «Мне очень приятно, что теперь мы сможем отметить работников области образования государственной премией за их неоценимый вклад. В результате данного нововведения лауреатам будут присуждаться и денежные премии», - добавила министр.

Гала-церемония “Эстония учится и благодарит” является основным событием года в области образования. Основная цель этого мероприятия заключается в том, чтобы подчеркнуть на государственном уровне значимость труда работников сферы образования, которые способствуют хорошей работе молодежи и чья работа служит примером для других.

Кандидатуры на конкурс можно представить до 13 мая в 12 категориях. После того, как кандидаты будут представлены на конкурс, уездные комиссии и комиссия по высшему образованию начнут работу для того, чтобы выявить лучших их лучших. Далее начнет свою работу государственная комиссия и комиссия по государственным премиям, в которую входят представители различных организаций, связанных с образованием. Премии будут присуждены на гала-церемонии «Эстония учится и благодарит», которая пройдет 14 октября в концертном зале «Эстония». Прямую трансляцию будет осуществлять Эстонское телевидение.

Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки, а также Союз работников образования Эстонии.

BNS