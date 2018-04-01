Порталу kuhuviia.ee окажут поддержку

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2 апреля шесть эстонских организаций ответственности производителя подписали в Министерстве окружающей среды совместный договор, по которому организации обязуются оказывать поддержку дальнейшему развитию портала вторичного использования kuhuviia.ee. В процедуре подписания принял участие министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Впервые эстонские организации ответственности производителя объединяют свои усилия во имя того, чтобы совместно оказать поддержку развитию данной области. На состоявшемся по этому поводу мероприятии для прессы было представлено картографическое приложение информационного портала kuhuviia.ee, недавно созданное благодаря совместному финансированию организациями ответственности производителя.

Информационный портал kuhuviia.ee - обладатель премии за вклад в окружающую среду за 2014 год. Это картографическое приложение, посредством которого человек может получить информацию о том, как освободиться от ненужных ему вещей, таких как: старая одежда, электроника, мебель, отходы от ламп, посуда, или вторично используемых отходов: тары, макулатуры, строительного мусора и т.п.

В среде kuhuviia.ee человек легко может ввести название предметов, от которых он хочет избавиться, и в считанные секунды приложение отображает расположенные неподалеку от него контейнеры, тарные пункты, станции сбора отходов, центры вторичного использования. Также потребитель может получить на портале знания о том, как освободиться от ненужных вещей/отходов наиболее щадящим по отношению к окружающей среде способом. В качестве удобного приложения пользователь может при желании увидеть и наиболее быстрый путь от места своего нахождения до выбранного пункта сбора отходов.

Договор о постоянном финансировании информационного портала вторичного использования kuhuviia.ee подписали представители семи организаций: SA Things (kuhuviia.ee), Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (MTÜ EES-Ringlus), Eesti Pakendiringlus OÜ, Eesti Pandipakend, Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), Ekogaisma Eesti OÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO).

По информации Министерства окружающей среды