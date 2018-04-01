Китай заявил, что не боится торговой войны, и пригрозил США "комплексными контрмерами"

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Правительство Китая примет новые комплексные контрмеры в ответ на торговую политику США. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР.

"Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа", - подчеркивается в заявлении ведомства. В министерстве также заявили, что Китай продолжит оставаться открытой страной, будет "защищать многостороннюю торговую систему и содействовать либерализации и упрощению глобальной торговли и инвестиций".

Кроме того, официальный представитель китайского МИДа Лу Кан заявил, что КНР не хочет торговой войны с США, но и не боится ее.

Напомним, Вашингтон собирается вдвое увеличить объем китайского импорта, на который вводится налог в 25%. В список товаров входят автомобили, мотоциклы, станки, медицинское и другое оборудование.

Новое обострение в торговых отношениях Вашингтона и Пекина началось 22 марта, когда администрация президента Трампа поручила торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров.

2 марта США обнародовали список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины.

В ответ Госсовет КНР опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которую будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг Министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи.

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